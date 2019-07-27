إيران تجري اختبارا على صاروخ باليستي

أقر الجيش الإيراني بإجرائه اختباراً على صاروخ بالستي، مؤخرا ، مؤكدا أن إجراء التجارب على الصورايخ البالستية هي "نشاط اعتيادي" في إطار الاحتياجات الدفاعية للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت، عن مسؤول عسكري في رئاسة الأركان الإيرانية، قوله إن "القوة الصاروخية الإيرانية هدفها دفاعي بشكل كامل وليست موجهة ضد أي دولة".

وأضاف المسؤول أن "الصواريخ الإيرانية تأتي كرد على أي هجوم محتمل ضد وحدة الأراضي الإيرانية، وأن إيران ليست بحاجة إلى إذن من أي دولة في العالم لكي تدافع عن نفسها".

وأكد أن الدفاع عن بلاده هي وظيفة أساسية للدولة والقوات المسلحة الإيرانية.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إيران اختبرت صاروخا باليستيا وصل مداه إلى ألف كلم، في أحدث خطوة من شأنها تصعيد التوترات بمنطقة الخليج.

جاء ذلك حسب ما نقلت بربارا ستار، مراسلة شبكة "سي سي إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول في البنتاغون (لم تسمه).

ووفق المسؤول، أطلقت إيران ليلة الأربعاء الخميس صاروخا باليستيا متوسط المدى يحمل اسم "شهاب 3"، والذ وصل مداه إلى ألف كلم.