الصين: 36 قتيلا وفقدان آخرين جراء الانزلاقات الأرضية

بلغ عدد ضحايا الانزلاقات الأرضية التي شهدتها مقاطعة غويجو الصينية، قبل أيام، 36 قتيلا، فضلا عن فقدان آخرين.

وقال التلفزيون الصيني، الأحد، إن عدد قتلى الانزلاقات التي وقعت في بلدة شوي جينغ بمدينة ليوبان شوي، في 23 تموز/يوليو، ارتفع إلى 36 شخصا.

كما لفت إلى أن 15 شخصا آخرين، ما زالوا في عداد المفقودين.

ولا يزال 11 شخصا من المصابين يرقدون في المستشفى، حيث تستمر معالجتهم.

وكانت الانزلاقات التي وقعت مطلع الأسبوع، أسفرت عن تدمير 21 منزلا.

ويطلق على شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو في الصين، موسم السيول.

وتؤدي الأمطار الغزيرة، لا سيما في جنوبي البلاد، إلى كوارث طبيعية مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية، في مثل هذه الأوقات من كل عام