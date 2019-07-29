هنود يحرقون فتى مسلما رفض ترديد ترنيمة هندوسية

أقدم 4 أشخاص هندوس على حرق فتى مسلم رفض ترديد ترنيمة هندوسية بولاية "أتر برديش" في الهند، وفق ما أورده موقع خدمة الأخبار الهندية الآسيوية، الاثنين.

وقال الموقع إن الفتى يبلغ من العمر 15 عاما وجرى نقله إلى المستشفى إثر إصابته بحروق بنسبة 45 %.

وأضافت أن 4 أشخاص اختطفوا الفتى، وطلبوا منه ترديد الترنيمة الهندوسية "جاي شري رام"، ولكنه رفض فأقدموا على حرقه بعد تكبيل يديه وسكب مادة الكيروسين على جسده.

لكن مسؤول الشرطة، سانتوش كومار سينغ، قال إن ادعاءات الحرق "مثيرة للشبهة" لوجود تناقضات في إفادات الفتى، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقا حول الحادث وشرعت في فحص كاميرات المراقبة.

وخلال الأسبوع الماضي، وجه نحو 50 مثقفا هنديا مناشدة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لاتخاذ خطوات للحد من جرائم القتل.