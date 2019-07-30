مقتل 17 شخصاً إثر سقوط طائرة عسكرية على حي سكني قرب إسلام آباد

لقي 17 مصرعهم، بينهم 5 عسكريين، فجر الثلاثاء، إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة لسلاح الجو الباكستاني في حي سكني بمدينة روالبندي قرب العاصمة إسلام أباد.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن طائرة التدريب سقطت في حي سكني بمدينة روالبندي التي تبعد عن العاصمة بنحو 30 كم.

وأضاف البيان أن الطائرة سقطت أثناء قيامها بتحليق اعتيادي وأن النيران التهمتها فور سقوطها على الأرض.

وأشار إلى تضرر بعض المنازل المجاورة لمكان سقوط الطائرة جراء الحريق الذي نشب في الطائرة.

وبين أن الحادث أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من 5 عسكريين بينهم قائدها ومساعده بالإضافة إلى 12 شخصا من سكان الحي الذي تحطمت فيه.

ولم تكشف السلطات الباكستانية حتى اللحظة عن سبب سقوط الطائرة.