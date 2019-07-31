مقتل 34 شخصًا على الأقل في انفجار قنبلة غربي أفغانستان

قتل 34 شخصًا على الأقل، الأربعاء، في انفجار قنبلة مزروعة على طريق سريع بولاية هيرات غربي أفغانستان، حسب إعلام محلي.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن محمد إبراهيم محمدي، المسؤول في الصحة، قوله إن 34 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء قتلوا في تفجير قنبلة مزروعة على الطريق السريع بين هيرات وقندهار.

وأوضح محمدي أن التفجير وقع في منطقة شاويز أثناء مرور حافلة تقل عشرات الركاب كانت متجهة إلى ولاية فراه قادمة من هيرات.

وأضاف أن 17 شخصًا آخرًا أصيبوا بجروح إثر الحادث.

وقالت القناة إنه لم يصدر بعد تعليق من المسؤولين الأمنيين حول الحادث.