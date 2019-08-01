إيران تنتقد "العقوبات الصبيانية" الأمريكية ضد ظريف

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن ضد وزير خارجيته محمد جواد ظريف، بأنها "عمل صبياني وحاجز أمام الدبلوماسية".

وقال روحاني، إن الولايات المتحدة "بدأت في ممارسة أعمال صبيانية"، ردا على فرض عقوبات ضد شخصيات إيرانية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الخميس.

وانتقد الرئيس الإيراني تناقض الموقف الأمريكي في التعامل مع بلاده، قائلا: "يزعم المسؤولون الأمريكيون أنهم يريدون التفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة، ثم يفرضون العقوبات (على ظريف)".

والأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية محمد جواد ظريف، على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.

وبموجب ذلك التصنيف، يتم تجميد الأصول المملوكة للأشخاص المدرجين في القائمة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/ أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات مشددة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

كما تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران، باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.