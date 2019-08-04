زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل فوكوشيما اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، الأحد، سواحل فوكوشيما، شمال شرقي اليابان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال "يبعد 54 كيلومترا شرقي مدينة ناميه (تعرف بالمدينة الشبح)، بمحافظة فوكوشيما"، حسبما نقل موقع "ذا جابان تايمز" المحلي.

وأضافت أن تأثير الزلزال وصل إلى العاصمة طوكيو، التي تبعد 250 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وفي السياق، لم تطلق السلطات اليابانية أي تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامي على خلفية الزلزال.

كما لم تعلن تسجيل أي خسائر في الأرواح او الممتلكات حتى الساعة (15:10 ت.غ).

وتوقفت حركة قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة مؤقتا في منطقة وقوع الزلزال، حسب تقارير إعلامية محلية.

يشار أن "ناميه" كانت واحدة من المدن التي طمستها نهائيا الكارثة النووية فوكوشيما في عام 2011.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بلغ التعداد السكاني للمدينة صفرا.