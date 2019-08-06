إيران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة

حذّر رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء، من مغبة مهاجمة بلاده عسكريًا، ملوّحًا باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "فارس" المحلية، اتهم لاريجاني الولايات المتحدة بأنها تحاول زعزعة الأمن في المنطقة.

وهدد لاريجاني واشنطن صراحة بالقول: "هناك قواعد عسكرية يتواجد فيها أمريكيون، قد تكون أهدافًا محتملة للجيش الإيراني".

وتابع بهذا الصدد: "من المحتمل أن يكون زعزعة الأمن في مناطق من البلاد في جدول أعمال الولايات المتحدة وسائر أعداء إيران".

كما ذكر أن واشنطن تعمل على إثارة حالة من الخوف الأمني والسياسي بين دول المنطقة، لمنعها من التبادل الاقتصادي مع إيران.

ولفت إلى أن ذلك تمثل في إجراءات من قبيل تصفير صادرات النفط الإيراني.

وحول الحظر الأميركي المفروض على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اعتبر لاريجاني، أن ذلك يعود لدور ظريف في الكشف عن المسار الخاطئ للأميركيين في العالم، على حد قوله.