اليابان.. وفاة 57 شخصاً بسبب الحر الشديد

أفادت وسائل إعلام محلية يابانية، أن 57 شخصا توفوا من بين ما يزيد على 18 ألف تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت البلاد في الاسبوع الماضي.

وتوقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية " NHK"، الثلاثاء، زيادة حالات الإصابات بضربة الشمس خلال الأيام المقبلة.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، إن ما لا يقل عن 18347 شخصا نقلوا الى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت جميع أنحاء اليابان منذ 29 يوليو/ تموز وحتى 4 أغسطس/ آب الحالي.

وأشار الوكالة إلى أن درجات الحرارة تجاوزت الـ35 درجة خلال الاسبوع الماضي.