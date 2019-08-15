طيور النورس تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط الاضطراري

هبطت طائرة إيرباص روسية تقل أكثر من 230 شخصا هبوطاً اضطرارياً في حقل ذرة بالقرب من موسكو اليوم بعد أن هاجمها سرب من طيور النورس، على ما أفاد مسؤولون.

ولم ترد تقارير فورية عن وجود إصابات خطيرة.

وكانت طائرة الإيرباص "ايه321" التابعة لشركة الطيران " ايرلاينز" اورال ايه 321 وتقل 226 مسافرا وطاقما من سبعة أفراد، أقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو إلى سيمفيروبول في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، على ما أفادت وكالة روزافياتسيا للنقل الجوي.

وهاجمت الطيور الطائرة بعد وقت قليل من إقلاعها من موسكو ما تسبّب في اضطراب في المحرك، ليقرر طاقمها الهبوط فورا.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة هبطت في حقل ذرة على بعد كيلومتر واحد من مدرج المطار، فيما كانت سرعة هبوطها تتراجع ومحركاتها لا تعمل.

وأجلت السلطات الروسية الركاب بواسطة سلالم منفوخة بالهواء، وتم نقل بعضهم للمستشفى فيما ذهب الباقون إلى المطار.

وأفادت وزارة الصحة أنّه تم نقل 23 شخصا إلى المستشفى من بينهم تسعة أطفال، لكن دون أن تشير إلى وجود إصابات بالغة بين من كانوا على متنها.