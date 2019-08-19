المعارضة الباكستانية تشكر أردوغان لدعمه "القوي والثابت" لباكستان في قضية كشمير

أعرب زعيم المعارضة الباكستانية، شهباز شريف، الاثنين، عن شكره لقائدي تركيا والصين على دعمهما بلاده في الأزمة الحالية في إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه مع الهند.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين وجههما زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ورئيس "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" (جناح نواز)، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الصيني شي جين بينغ، معربا عن امتنانه لدعمهما القوي والثابت لباكستان بشأن المنطقة المتنازع عليها.

وقال شريف في رسالته إلى الرئيس أردوغان التي نشرها عبر تويتر: "أكتب إليكم لأشكركم نيابة عن جمهورية باكستان الإسلامية، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز)، لدعم تركيا القوي والثابت لباكستان بشأن قضية كشمير".

واعتبر أن هذا الدعم مؤشر على الصداقة العريقة المخلصة والموثوق بها للبلد الشقيق تركيا، مضيفا: "اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن حزبي، وأنا سنواصل بحزم تعزيز أواصر هذه الأخوة".

كما شكر شريف الرئيس الصيني نيابة عن بلده وحزبه لدعمه في قضية كشمير، وكتب: "هذا يبرهن على أن الصين شريك موثوق به ومخلص لباكستان، وكما قال فخامة الرئيس (شي) على نحو ملائم، فإن بلدينا أخوان حديديان".

وأكد أنه وحزبه سيواصلون دعمهم القوي لـ"مبادرة الحزام والطريق" ومشروعها الرئيسي، الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية "جامو وكشمير" احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

جاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.