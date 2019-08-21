"الناتو": مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الأربعاء، مقتل جنديين أمريكيين يخدمان ضمن بعثته العسكرية في أفغانستان.

وقالت بعثة "الدعم الحازم" التي يقودها الحلف بأفغانستان، في بيان، إن "جنديين أمريكيين على الأقل قتلا الأربعاء"، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان، أنه لا يجري الإفصاح عن هوية الجنود الذين قتلوا في العمليات إلا بعد مضي 24 ساعة، حتى إبلاغ ذويهم، وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية.

وتزامن الهجوم مع استئناف الولايات المتحدة، الجولة التاسعة من المحادثات مع حركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 19:10 تغ.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، القائد الأعلى للقوات الموحدة للحلف في أوروبا الجنرال تود دي. وولترز، بالعاصمة كابل.

وحذر غني، من أن تبني أي "سياسة خاطئة" لتحقيق السلام، ستكون له عواقب وخيمة على أفغانستان.

وقال قصر الرئاسة في بيان، "السلام والأمن في أفغانستان، والولايات المتحدة يواجهان تهديدات، ومن الضروري دفع عملية السلام للمضي قدما بحذر".

ومؤخرا، سعت واشنطن إلى فتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.

غير أن "طالبان" تصر في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة.

ويوجد في أفغانستان 14 ألف جندي أمريكي، يقدمون الدعم للقوات المحلية في قتالها ضد حركة "طالبان"، التي تسيطر الآن على قرابة نصف البلاد، وأيضا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومنذ سنوات، تشهد أفغانستان مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.