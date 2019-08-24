إيران تقرر تدريس "التركية" في مدارس أذربيجان الشرقية

قررت السلطات الإيرانية تدريس اللغة التركية في مدارس محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد، في العام الدراسي الجديد.

وفي تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، السبت، كشف مدير التربية والتعليم بالمحافظة جعفر بشايي، عن إعداد الوزارة برنامجا خاصا للغات المحلية.

وبيّن أنه بموجب البرنامج، سيتم تقديم دروس خاصة لمدة ساعتين أسبوعيا، لسكان المناطق في محافظات البلاد وفقا لرغبتهم.

وقال بشايي: "مع الأخذ بالحسبان طلب الشعب تعلم اللغة التركية، فقد تقرر تقديم دروس فيها بمدارس أذربيجان الشرقية".

ولفت أن تنفيذ البرنامج المذكور في بعض المدارس يبدأ اعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف: "ضمن المحتوى المحدد، سيتم تدريس اللغة التركية ساعتين أسبوعيا من أصل 60 ساعة خلال العام الدراسي الواحد".

وأشار إلى أهمية تعليم اللغة التركية في أذربيجان الشرقية، مضيفا: "وفقا للمادة الـ 15 من الدستور، يتم دائما تقييم طلبات تدريس اللغات المحلية".

وتنص المادة الـ 15 من الدستور الإيراني، على أن الفارسية هي اللغة الرسمية للبلاد، غير أنه لا يوجد عقبة أمام تدريس اللغات المحلية الأخرى.

ويبلغ عدد سكان إيران 78 مليونا، ويقدر عدد الأتراك فيها بنحو 30 مليون نسمة (الأذريين والتركمان والقاشقاي)، ويشتكون من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم مثل اعتبار لغتهم الأم لغة رسمية، أو الدراسة بها.