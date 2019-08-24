الرئيس الباكستاني يحذر الهند من "اللعب بالنار" في كشمير

حذر الرئيس الباكستاني عارف علوي، السبت، الهند من "اللعب بالنار" في إقليم كشمير، من خلال تغيير الأوضاع بالشطر الخاضع لها من الإقليم.

وقال علوي، في مقابلة مع موقع "فايس نيوز" الإخباري، ومقره نيويورك، إن "الهند ستكون واهمة إذا اعتقدت أنها تستطيع تحسين الوضع في كشمير من خلال إلغاء الوضع الخاص به".

وحث علوي "المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الهند لإحباط نواياها فيما يتعلق بابتلاع كشمير بكامله".

وأضاف أن "الهند يمكن أن تنفذ عملية تمويهية على باكستان لتحويل انتباه المجتمع الدولي عن وضع كشمير".

ودعا الرئيس الباكستاني السلطات الهندية إلى التراجع عن خطوتها الأخيرة والسماح لشعب كشمير بتحديد مستقبله.

كما نشر علوي، السبت، مقطعاً مصوراً على حسابه عبر تويتر، يظهر فيه رجال ونساء كشميريون، وهم يحتجون ويهتفون بشعارات ضد الحكومة الهندية بعد إلغائها الوضع الخاص لكشمير.

وعلّق الرئيس قائلا: "هذه هي سريناغار أمس رغم حظر التجول، وانقطاع التيار الكهربائي، والقنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار، لا يمكن لأي قدر من القمع والوحشية أن يكبت استياء الكشميريين من الهند.. إنهم يريدون الحرية بأي ثمن".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت حكومة مودي اليمينية إلغاء بنود مادة دستورية تمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا، كما قررت تقسيمه إلى منطقتين، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالمنطقة.