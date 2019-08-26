الحكومة الإيرانية: بعنا شحنات الناقلة النفطية والمشتري هو من سيحدد وجهتها النهائية

أعلنت إيران اليوم أنها باعت شحنات النفط التي تحملها الناقلة "أدريان داريا"، التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق مؤخراً، إلى مشتر مجهول.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي بطهران: "لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية، والمشتري هو من سيحدد الوجهة النهائية للناقلة"، دون تحديد هوية المشتري، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وتحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار، حسب المصدر نفسه.

وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن الناقلة المحتجزة.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلبا أمريكيا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

وعقب الرفض، أصدرت محكمة أمريكية قرار المصادرة.

يشار أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس1" إلى "أدريان داريا1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها، وأنه كان ثمة شكوك أنها كانت متوجهة إلى سوريا في خرق للعقوبات الأمريكية.