إيران.. الحكم على بريطانية بالسجن 12 عاماً بتهمة التجسس لإسرائيل

أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، معاقبة شخصين أحدهما يحمل الجنسية البريطانية، بالسجن 12 عامًا لكل منهما، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين اسماعيلي، في مؤتمر صحفي.

وقال اسماعيلي إن القضاء حكم على "علي جوهري"، وهو جاسوس صهيوني ومرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي، بالسجن 12 عاما بتهمة التجسس.

وأوضح أن جوهري قام باتصالات واسعة في مختلف البلدان، حتى أنه سعى إلى الحصول على جنسية الكيان الصهيوني، ويعمل في مجال إنشاء الأنفاق والبناء.

ولفت أنه تم أيضًا إدانة "أنوشه آشوري"، التي تحمل جنسية بريطانية إلى جانب جنسيتها الإيرانية، وحكم عليها بالسجن 12 عامًا بتهمة التجسس.

وقال إن هذه المرأة مرتبطة بجهاز الموساد (المخابرات) الإسرائيلي، ونقلت الكثير من المعلومات من البلاد.

وأشار المتحدث أيضا أنه قبل شهر تم البت بملف الناشطة ارس أميري، وهي طالبة إيرانية مقيمة في بريطانيا، وحكم عليها بالسجن 10 أعوام، بتهمة التجسس، مضيفًا أنها تقضي الآن عقوبة السجن.