روحاني رداً على ترامب: رفع العقوبات قبل أي لقاءات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إنه لن يكون هناك أي تطورات إيجابية في العلاقات مع واشنطن ما لم ترفع الأخيرة العقوبات عن بلاده، مشددا على طريق طهران واضح فإن عاد الأمريكان إلى التزاماتهم بالاتفاق النووي ستعود بلاده بدورها إلى التزاماتها.

وقال في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء "فارس" المحلية إن مفتاح التغيير في العلاقات بين البلدين هو بيد واشنطن، لافتا إلى أن بلاده لا تريد التوتر مع العالم.

واستطرد: "إن لزم التفاوض مع أحد نتفاوض، وإن لزم الأمر الدفاع ندافع، وإن أراد أحد التعامل بغطرسة معنا سنتصدى له".

وكرر اتهامه لواشنطن بممارسة "الإرهاب الاقتصادي" ضد الشعب الإيراني، داعيا إياها إلى الكف عن تلك الممارسات.

وأكد أنه "لن يحدث أي تطور ايجابي في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة من دون أن تلغي واشنطن العقوبات وتعود عن هذا الطريق الخاطئ الذي اختارته".

وقال إن بلاده تعتمد نهج التفاوض والحوار وهو ما تفعله الآن مع القوى الخمس الكبرى "4+1" (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين + ألمانيا).

وأضاف: "طريقنا واضح فإن عادوا إلى التزاماتهم سنعود نحن أيضا الى كامل التزاماتنا وإن لم يعودوا فإننا سنواصل طريقنا".



واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، في ختام قمة مجموعة السبع، أنه يتوقع عقد لقاء مع روحاني في الأسابيع المقبلة.

وعبر ترامب عن اعتقاده بأن روحاني سيكون مؤيدا لذلك، مضيفا: "أعتقد أنه يريد اللقاء. أعتقد أن إيران تريد تسوية هذا الوضع".