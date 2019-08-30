عمران خان يحذر من هجمات هندية على "آزاد كشمير" ويتوعد بالردّ

حذر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الجمعة، من هجمات هندية محتملة على "آزاد كشمير"، الجزء الخاضع لسيطرة بلاده من إقليم كشمير المتنازع عليه، متوعدًا بالرد حال وقوع أي هجمات.

وقال خان، في كلمة أمام حشد في إسلام أباد، إنه حذر المجتمع الدولي من إمكانية شن الهند هجمات على الجزء الباكستاني من كشمير لتحويل الانتباه من انتهاكات حقوق في الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "جامو وكشمير".

وأضاف أن بلاده ستقوم بـ "الرد المناسب" على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حال شنها أي هجوم ضد باكستان.

ووصف خان نظيره الهندي بـ"الإنسان الفاشي" وقارنه بأدولف هتلر قائلًا إنه يخشى من "إبادة المسلمين في كشمير"، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة الـ 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، ومن ثم إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.