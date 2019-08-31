واشنطن تشجب تحركات روسية على الحدود مع جورجيا

نددت وزارة الخارجية الجورجية، الأربعاء، ببناء الجيش الروسي حواجز اصطناعية في مناطق قريبة من خط وقف إطلاق النار في أوسيتيا الجنوبية التي أعلنت استقلالها عن جورجيا من جانب واحد، مؤكدة أن الوجود الروسي في أوسيتيا الجنوبية "غير قانوني".

وتعهدت الوزارة في بيان لها باستخدام جميع الوسائل المتاحة في القانون الدولي للرد على الاستفزازات الروسية محذرة من مخاطر اندلاع "مواجهة جدية" مع أوسيتيا الجنوبية.

وفي السياق، شجبت الإدارة الأمريكية تحركات الجيش الروسي في المنطقة، فقد صدر بيان عن المكتب الإعلامي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، الجمعة، حول الوضع في أوسيتيا الجنوبية.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب تقارير تفيد بإقامة القوات الروسية حواجز عسكرية اصطناعية قرب منطقة وقف إطلاق النار في منطقة أوسيتيا الجنوبية التي تحتلها روسيا من جورجيا".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تخفيف التوتر وتجنب الصراع، كما حثّ روسيا على الامتناع عن زيادة التوترات في أوسيتيا الجنوبية.

وفي أغسطس/ آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

وأتمت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية في 8 أكتوبر/ تشرين أول 2009، إلا أنها أبقت على وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.