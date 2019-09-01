بسبب الاحتجاجات.. هونغ كونغ تعلق حركة القطارات إلى مطارها الدولي

أعلنت الشركة المشغلة للقطارات في هونغ كونغ إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونغ كونغ الدولي، الأحد، بعد وصول الاحتجاجات إلى هناك.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن شركة "ام تي آر كورب" المشغلة للقطارات في المقاطعة الصينية ذاتية الحكم إنها علقت خدمة القطار السريع إلى مطار هونغ كونغ بسبب تجمع المحتجين هناك بعد يوم من المناوشات العنيفة مع الشرطة.

وأضافت أن حركة القطارات من المطار إلى داخل المدينة لا تزال قيد التشغيل.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن تعليق خدمة القطارات إلى المطار جاءت بعد تهديد المحتجين بتعطيل حركة النقل للمطار.

في غضون ذلك، أصدرت شرطة هونغ كونغ بيانًا حذرت فيه المحتجين من انتهاك أمر قضائي ضد تنظيم تظاهرات الأحد، مضيفة أن قوات الشرطة تستعد لفض الاحتجاجات.

وأمس السبت، اشتبك متظاهرون مع الشرطة خارج مقر الحكومة في هونغ كونغ، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة للأسبوع الـ 13 على التوالي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين".

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.‎

وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.