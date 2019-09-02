رابع دولة بالعالم.. الهند تستعد للهبوط على القمر

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، الاثنين، أن مركبة غير مأهولة تابعة لها تستعد لأول هبوط من جانب نيوديلهي على سطح القمر نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت الوكالة أن مركبة الهبوط انفصلت عن المركبة المدارية استعدادا لملامسة سطح المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

وأضافت أن جميع أنظمة المركبة المدارية ومركبة الهبوط "تعمل بشكل جيد".

وتقول الهند إن المركبة ستهبط على منطقة لم يسبق لأي دولة أخرى الوصول إليها.

وتتكون المهمة الفضائية الهندية "Chandrayaan-2" (مركبة القمر) من 3 أجزاء هي المركبة المدارية ومركبة الهبوط على القمر ومسبار يسمى "براغيان".

وعلى مدى الأيام الخمسة القادمة، ستقترب مركبة الهبوط من سطح القمر وتحاول القيام بـ"هبوط ناعم"، حسب الوكالة.

وفي الخطوة التالية، سيقوم العلماء بإطلاق المسبار الذي تم تصميمه لتحديد المركب الكيميائي لسطح القمر.

وتسعى الهند عبر هذه المهمة الفضائية إلى أن تصبح رابع دولة تهبط على القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين.

وخلال السنوات العشر الماضية، أطلقت الهند عددا من البعثات الفضائية بهدف الوصول إلى فهم أوسع للقمر والمريخ؛ حيث تهدف نيودلهي إلى أن تصبح واحدة من اللاعبين الأساسيين في المجال الفضائي، وأن ترسل روادها إلى الفضاء بحلول 2022.