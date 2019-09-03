روحاني: لم ولن نتخذ قراراً بشأن المفاوضات الثنائية مع واشنطن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لم يكن لديه قرار بشأن المفاوضات الثنائية مع إدارة واشنطن، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها حضور جلسات مجموعة (5 + 1) إلا في حال إنهائها العقوبات.

جاء ذلك في كلمة له أمام جلسة للبرلمان في العاصمة طهران الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وأضاف: "لم ولن نتخذ قرارًا بشأن المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة. بالطبع كانت هناك اقتراحات لكننا لم نعط ردا إيجابيا على الإطلاق".

وتابع: "إذا أنهت الولايات المتحدة جميع العقوبات فمن الممكن حضورها جلسات 5 + 1".

وأشار إلى التفسيرات الخاطئة لتصريحات سابقة له، وتابع: "عند الحديث عن المفاوضات فالبعض يفسرها على أنها ثنائية، غير أن المفاوضات الثنائية ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".

واختتم بالقول: "إذا تمكنت مجموعة 4 + 1 من العمل بالتزاماتها حيال إيران فإن طهران ستعيد النظر في موضوع تقليص التزاماتها النووية ".

وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق مع مجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

ولجأت إيران إلى خطوات التراجع عن التزامها بما ورد في الاتفاق الدولي إثر انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق بعد انتخاب دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، في 8 مايو/أيار الماضي، بدعوى أن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة"، وهو موقف يتطابق مع الموقف الإسرائيلي المعارض بشدة للاتفاق.