طهران تعلن أنها ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، أنّ طهران تعتزم الإفراج عن 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها "ستينا إمبرو".

ويأتي الإعلان بالتزامن مع تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، نشرتها وسائل إعلام محلية، يقول فيها إنّ بلاده "أفرجت بالفعل عن عدد من أفراد طاقم الناقلة البريطانية"، حسب موقع "إن فرونت بيج" المحلي (خاص).

وفي يوليو/ تموز الماضي، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين من احتجاز سلطات إقليم جبل طارق (التابع لبريطانيا)، ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" للاشتباه باستخدامها لنقل شحنة من النفط إلى سوريا، في انتهاك "العقوبات الأوروبية" المفروضة على النظام السوري.

وفيما أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية التي تغَيّر اسمها إلى "أدريان داريا1" لا تزال طهران تحتجز الناقلة البريطانية، زاعمة بأنها "انتهكت قواعد الملاحة الدولية".