رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بوتين الأسبوع القادم

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في مدينة سوشي الروسية.

وقالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، إن اللقاء بين الزعيمين كان من المفترض أن يعقد الأسبوع الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد معين لذلك، فتم تأجيل اللقاء حتى الأسبوع المقبل.

إلا أن القناة لم تذكر تحديدا متى سيتم عقد اللقاء بين نتنياهو وبوتين.

بدورها، نقلت صحيفة معاري العبرية، عن مصادر في مكتب نتنياهو، الأربعاء، أن اجتماعا بين الأخير والرئيس الروسي سيتم عقده قريبا.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت الصحيفة عن حالة من الغضب في وزارة الخارجية الروسية بعد طلب إسرائيلي بعقد لقاء قمة خلال الأسبوعين القادمين بين بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، بالقدس.

ونقلت معاريف، عن مصدر سياسي لم تكشف هويته، أن الجانب الروسي رأى في الاقتراح الإسرائيلي محاولة سياسية من قبل نتنياهو لتحقيق مكسب انتخابي قبيل الانتخابات العامة المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، على حساب بوتين.

والثلاثاء، قال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع لحكومته: هناك مساع تجرى حالياً لعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، هنا بالقدس، للاستمرار في بحث إخراج إيران من سوريا.

والتقى نتنياهو ببوتين في روسيا عدة مرات خلال العام الجاري، وأكد له في كل لقاء رفض إسرائيل التواجد الإيراني في سوريا.