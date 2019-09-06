أذربيجان تستضيف اجتماعا لمؤتمر وكالات استخبارات المجلس التركي

استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو، الجمعة، الاجتماع الـ 22 لمؤتمر وكالات الاستخبارات في مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).

وأقيم الاجتماع بضيافة رئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، علي ناغييف، شارك فيه رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، ورئيس لجنة الأمن القومي الكازاخي كريم ماسيموف، ورئيس لجنة الأمن القومي القرغيزي أوروزبيك أوبومباييف.

وذكر بيان صادر عن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، أن الاجتماع ناقش قضايا مثل تحسين التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي، وتبادل المعلومات حول مختلف التهديدات والجرائم.

وأوضح أنه تم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل الأمانة الدائمة لمؤتمر المجلس التركي لوكالات الاستخبارات في العاصمة التركية أنقرة.

وعقب الاجتماع استضاف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، المشاركين في الاجتماع، وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وتعود بدايات تأسيس المجلس التركي، إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان الناطقة باللغة التركية، التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذربيجانية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وتم الإعلان رسميا عن تأسيس المجلس الذي يضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي 15 ـ 16 سبتمبر/ أيلول 2010.

وتعتمد 6 دول، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.