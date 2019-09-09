الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بدء طهران تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن طهران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأضافت الوكالة (مقرها جنيف)، في بيان، أنها تحققت في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري من "تركيب طهران أو بدأها في تركيب 56 جهازا للطرد المركزي".

وأردفت: "قامت إيران السبت بتركيب أو البدء في تركيب 22 جهازا للطرد المركزي من نوع (إي- أر 4) في موقع التخصيب نتنز، وجهاز من نوع (إي أر-5)، و30 جهازا آخر من نوع (إي أر-6)، و3 نماذج من طراز (إي أر-6)، بحسب عمليات التحقق التي قمنا بها".

وتأتي الخطوة الإيرانية عقب إعلان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، السبت، بدء بلاده تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي، ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق.

وسبق المرحلة الثالثة، تقليص إيران التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظرها لاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.