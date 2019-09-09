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خسارة كبيرة لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم في الانتخابات البلدية في موسكو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.09.2019 10:24
(الفرنسية) (الفرنسية)

بعد صيف من الاحتجاجات المناهضة للكرملين، يبدو أن السلطة قد خسرت ما يقرب من نصف الدوائر البلدية، حيث أفادت وكالات الأنباء تحقيق المرشحين المستقلين والشيوعيين والليبراليين مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية لمدينة موسكو أمام المرشحين المرتبطين بحزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وتبين بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، أن المرشحين الموالين للكرملين قد منوا بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية لمدينة موسكو في أعقاب حملة استراتيجية قادتها المعارضة، وأنهم خسروا 20 من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 45 دائرة في العاصمة. وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية الاثنين.

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