بعد قطع المفاوضات معها.. طالبان تتوعد الولايات المتحدة بمواصلة القتال

توعدت حركة طالبان بمواصلة القتال ضد القوات الأميركية المتواجدة في أفغانستان غداة إعلان الرئيس الأميركي المفاجئ جداً وقف المحادثات مع المتمردين وأنها باتت بحكم "الميتة"، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس اليوم "كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول الجهاد والقتال، والثاني المحادثات والمفاوضات" مضيفا "إن أراد ترامب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن وقف مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان الأفغانية وإلغاء لقاء سري كان مقررًا الأحد، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة من الحركة، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابل، قبل 3 أيام.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، مساء السبت، إنه كان من المقرر وصول بعض كبار قادة طالبان والرئيس الأفغاني إلى كامب ديفيد، الأحد، كل على حدة.

وأضاف أن حركة طالبان تبنت هجوماً راح ضحيته 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي في كابل، "من أجل تعزيز موقفها التفاوضي".

وتابع قائلًا: "لقد ألغيت الاجتماع فورًا، وأوقفت مفاوضات السلام. أي نوع من الناس يقتل ذلك العديد من الأشخاص لتقوية موقفهم التفاوضي؟".