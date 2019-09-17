مقتل 22 وإصابة 38 في تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية بكابل

قتل 22 شخصاً وأصيب 38 آخرين في تفجير انتحاري وقع قرب مبنى السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابل وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان "مسعود" الذي يقع بجانبه مبنى السفارة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن التفجير وقع أيضا بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع بكابل، دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية او الخسائر البشرية الناجمة عنه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 11:50 تغ.

وفي وقت سابق، قتل 26 شخصًا وأصيب 30 في تفجير استهدف تجمعًا جماهيريًا للرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية باروان (شمال).