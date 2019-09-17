26 قتيلًا في هجوم استهدف تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، الثلاثاء، مقتل 26 شخصًا في هجوم استهدف تجمعًا جماهيريًا للرئيس أشرف غني بولاية باروان، شمالي البلاد.

وقالت قناة "طلوع نيوز" المحلية، إن الانفجار وقع أثناء كلمة الرئيس الأفغاني، في تجمع انتخابي، بمدينة تشاريكار.

وأضافت أن هناك أنباء عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 30 بجروح.

بدورها نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين محليين، أن التفجير ناجم عن قنبلة تم زرعها في سيارة للشرطة.

وقال حامد عزيز، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأفغاني، إن الأخير وضعه جيد ولم يلحق به أذى، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة.