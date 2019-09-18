روحاني: هجمات أرامكو تحذير للسعودية لإنهاء حرب اليمن

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، السعودية إلى اعتبار الهجوم الأخير على منشآتها النفطية، بمثابة تحذير لإنهاء حرب اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران، نقله التلفزيون الإيراني.

وقال روحاني، إنه ينبغي على السعودية أن تنظر للهجوم الذي وقع السبت على منشآتها النفطية على أنه تحذير لإنهاء حربها في اليمن.

ولم يتطرق روحاني في كلمته إلى اتهامات الولايات المتحدة بأن طهران وراء الهجوم، لكن سبق أن نفت إيران مرارًا ضلوعها فيه.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.