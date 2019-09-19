مقتل 20 شخصاً وإصابة 90 في انفجار شاحنة ملغمة جنوبي أفغانستان

لقى 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار شاحنة ملغمة أمام مبنى الاستخبارات الأفغانية بولاية زابل جنوبي البلاد تبنته حركة طالبان.

ووقع الانفجار أمام مبنى للاستخبارات الأفغانية بمدينة قالات، عاصمة زابل، قرب مستشفى؛ ما أسفر عن تدمير عدد من سيارات الإسعاف.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية (خاصة) أنّ من بين الضحايا نساء وأطفال.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها"غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.