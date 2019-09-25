عمران خان يعرب عن شكره لأردوغان على موقفه تجاه قضية كشمير

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، على تطرقه لأزمة كشمير في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خان في مؤتمر صحفي عقده في مدينة نيويورك ضمن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس التركي سيزور باكستان الشهر المقبل.

وأشار إلى أن باكستان وتركيا تتمعان بعلاقات جيدة جدا، معربا عن رغبته في زيادة العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف "إننا ممتنون للرئيس (أردوغان) على موقفه المبدئي بشأن أزمة كشمير".

وخلال كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية الثلاثاء، سلّط "أردوغان" الضوء على عدة قضايا بينها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن النزاع بين الهند وباكستان بخصوص كشمير، وجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال إن كشمير يعاني من شبه حصار رغم قرار مجلس الأمن الدولي.