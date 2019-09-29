ظريف: الولايات المتحدة تشن علينا حرباً إلكترونية

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بشن حرب إلكترونية ضد بلاده، نافياً في الوقت نفسه نية طهران للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وفي مقابلة بثت الأحد مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة (إن بي سي) الأمريكية، اتهم محمد جواد ظريف الولايات المتحدة ببدء حرب إلكترونية على بلاده، وحذر من أن "أي حرب تبدؤها الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إنهائها".

أجريت المقابلة في نيويورك، التي زارها ظريف الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدمت إن بي سي نسخة جزئية يوم السبت.

عندما أشار مدير برنامج "قابل الصحافة"، تشاك تود، إلى أن المخابرات الأمريكية وضعت إيران من بين الدول التي تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية، أجاب ظريف ، "ليس لدينا تفضيل في انتخاباتكم لكي نتدخل في تلك الانتخابات".

وقال ظريف في وقت لاحق: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر ... لكن هناك حرب إلكترونية مستمرة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى "ستاكس نت"، وهو فيروس كمبيوتر يُعتقد على نطاق واسع أنه مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويلقى عليه اللوم في تعطيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في محاولة لإلحاق الضرر ببرنامجها النووي.