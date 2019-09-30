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وفاة زعيم أتراك أفغانستان عن عمر يناهز 77 عاماً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.09.2019 11:05
آخر تحديث في 30.09.2019 11:07
وفاة زعيم أتراك أفغانستان عن عمر يناهز 77 عاماً

توفي زعيم أتراك أفغانستان عبد الكريم مهضوم، عن عمر يناهز 77 عاما، بحسب نجله محمد صادق مهضوم، الاثنين، الذي أكد أن والده فارق الحياة في مسقط رأسه بولاية جوزجان.

وأوضح محمد صادق أن والده الذي شغل مقعدا في البرلمان الأفغاني سابقا، كان يتلقى العلاج في تركيا منذ مدة.

يجدر بالذكر أن مهضوم أصبح نائبا برلمانيا في الـ26 من عمره، وكان له الدور الرئيسي في إدراج اللغة التركية في المناهج الدراسية في أفغانستان.

ولعب مهضوم دورا بارزا في تأسيس حزب "Erkin Türkistan" التركي في أفغانستان.

وانتقل إلى تركيا عام 1978، ليستقر فيها، وساهم عام 1982 بقدوم 4 آلاف و500 مهاجر أفغاني من أصول تركية، إلى تركيا.

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