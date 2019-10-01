إيران.. أحكام بالإعدام والسجن لأشخاص بتهمة التجسس للولايات المتحدة وبريطانيا

أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، صدور حكم بالإعدام بحق شخص بعد إدانته بـ"التجسس لصالح الولايات المتحدة".

وقال غلام حسين اسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، إنه صدر حكمًا بالإعدام لشخص بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكي "سي آي إيه"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم".

ولم يكشف المتحدث القضائي عن اسم وجنسية المحكوم بالإعدام.

وأضاف اسماعيلي، في مؤتمر صحفي، إنه حكم أيضًا على "علي نفرية غلام حسين" بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لـ"سي آي أيه".

كما حكم على اثنين آخرين، يدعى الأول "محمد أمير نسب غلام علي"، والثاني "محمد علي بابابور"، بالسجن 10 سنوات لكل منها بتهمة التجسس لجهاز الاستخبارات البريطاني.