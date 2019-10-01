الصين تحيي ذكرى تأسيسها باستعراض زاخر بالألوان في ساحة تيانانمين

سلط استعراض بهيج زاخر بالألوان يضم 70 عربة ذات منصة و100 ألف مشارك، الضوء على إنجازات الصين الشيوعية، وذلك بعد عرض عسكري في بيجين لإحياء الذكرى السبعين لحكم الحزب الشيوعي للبلاد.

لوحت مجموعات كبيرة بأعلام صينية اليوم الثلاثاء أثناء الاستعراض بحضور الزعماء الصينيين وضيوف من جميع أنحاء العالم في ساحة تيانانمن.

تذكر الجميع قادة الصين السابقين بدءا من ماو تسي تونغ.

استقل بعض المشاركين دراجات وارتدوا ملابس تقليدية يعود تاريخها لعقود.

سلطت مجموعات أخرى الضوء على انطلاقة اقتصاد البلاد في الثمانينيات، وعودة هونغ كونغ وماكاو إلى الصين في أواخر التسعينيات، وأولمبياد بيجين 2008.

تنظم الصين مراسم احتفالية ضخمة باليوم الذي أعلن فيه ماو تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 1949 من تيانانمين أو "بوابة السلام السماوية".