المحققة الأممية كالامار: البحث عن العدالة لا يزال مستمراً في قضية خاشقجي

بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قالت المحققة الأممية أغنيس كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون إن البحث عن العدالة ما زال مستمرًا.

وقالت كالامار، في تغريدة على حسابها في تويتر، الثلاثاء: "بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قتل خاشقجي، دعونا نتذكر دافني كاروانا غاليزيا (الصحفية الاستقصائية المالطية) التي قتلت قبل عامين في2017".

وقتلت غاليزيا في 16 أكتوبر 2017 في تفجير سيارتها بعد مغادرتها منزلها بوقت قصير في العاصمة فاليتا.

وأضافت كالامار أن "البحث عن العدالة ما يزال مستمرًا، والقتلة لم يحاكموا بعد، والعقول المدبرة (لجريمة قتل خاشقجي) لم يكشف عنهم بعد".