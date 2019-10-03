إيران تكشف إحباطها محاولة اغتيال ضد قائد فيلق القدس الجنرال سليماني

أحبطت السلطات الإيرانية محاولة اغتيال ضد قائد فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري، الشهر الماضي، وفق ما قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأشار التقرير الذي نشر اليوم الخميس إلى أن المحاولة التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني وقعت في سبتمبر/ أيلول، بينما كان سليماني يعتزم حضور احتفال ديني في مقاطعة كرمان جنوب شرق البلاد.

وقالت إن المهاجمين خططوا لزرع ما يقرب من 500 كيلوغرام من المتفجرات في نفق تحت الأرض حيث كان يفترض أن يتواجد سليماني.

ولم يذكر التقرير عدد المشتبه بهم، لكنه قال إنهم مرتبطون بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والعربية.

يعد سليماني أحد أكثر قادة الحرس الثوري نفوذاً ولعب دوراً رئيسياً في التدخل الإيراني في سوريا والعراق ولبنان.