الحرس الثوري الإيراني يعتقل 3 أشخاص لارتباطهم بمحاولة اغتيال اللواء سليماني

اعتقل الحرس الثوري الإيراني ثلاثة أشخاص لعلاقتهم بمحاولة اغتيال اللواء قاسم سليماني، وفق ما أعلن اليوم الخميس.

وكتب "سيبانيوز"، الموقع الرسمي للحرس أنه تم اعتقال ثلاثة "إرهابيين" تدعمهم "أجهزة استخبارات إسرائيلية عربية" أثناء الإعداد للمحاولة،

وأضاف: "تم إرسال المشتبه بهم الثلاثة إلى الخارج" مشيرا الى إنفاق مبالغ كبيرة لتدريبهم وإعدادهم. وأوضح أن الثلاثة إيرانيون.

وسليماني قائد "فيلق القدس"، هو المسؤول عن العمليات الخارجية ومهندس الإستراتيجية العسكرية الإيرانية في المنطقة.

وأضاف الموقع نقلا عن حجة الإسلام حسين طائب، رئيس جهاز الاستخبارات في حرس الثورة قوله إن الأشخاص الثلاثة خططوا لمهاجمة سليماني في كرمان (جنوب شرق) خلال إحياء ذكرى عاشوراء في ايلول/سبتمبر الماضي.

وتابع أن الثلاثة حفروا نفقا تحت حسينية تابعة لوالد اللواء وفخخوه بما "بين 350 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة"، مضيفا أن المشتبه بهم كانوا خاضعين للرصد والتتبع قبل فترة طويلة من جانب أجهزة استخبارات الحرس.