موسكو تستدعي السفير الايراني بعد توقيف صحافية روسية

استدعت روسيا الجمعة السفير الإيراني لدى موسكو بعد اعتقال صحافية روسية في طهران بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك إن السفير "استدعي الى الوزارة لكي يوضح سريعا ظروف ما حصل"، وللتأكد من أنه يجري احترام حقوق الصحافية يوليا يوزيك.

وبحسب الناطق باسم السفارة الروسية في طهران، اندريه غانينكو، فان الصحافية البالغة من العمر 38 عاما "متهمة بانها عملت لصالح أجهزة الأمن الاسرائيلية".

وبحسب الصحافي الروسي بوريس فويتسيكوفسكي الذي عرفت عنه وسائل الإعلام بانه زوجها السابق، فان يوليا يوزيك أوقفت في طهران في غرفتها في الفندق من قبل الحرس الثوري وأودعت السجن الخميس. ومن المرتقب أن تعقد جلسة استماع في المحكمة السبت.

وقال فويتسيكوفسكي على فيسبوك "إنها تواجه عقوبة بالسجن تصل الى عشر سنوات".

وكانت الصحافية يوليا يوزيك (38 عاما) عملت مع عدة وسائل إعلام بينها النسخة الروسية من مجلة "نيوزويك" الأميركية. وهي مؤلفة كتاب حول مأساة احتجاز الرهائن في بيسلان في العام 2004.