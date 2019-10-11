قتلى في انهيار جسر فوق طريق سريع في الصين

تسبب انهيار جسر على طريق سريع في شرق الصين فوق سيارات كانت تحته، بمقتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح، وفق ما صرح به مسؤولون محليون الجمعة.

وأظهرت تسجيلات نشرت على الإنترنت جزءا كبيرا من الجسر في إقليم جيانغسو وهو يتهاوى قبل أن يسقط فقو سيارات مارة تحته مساء الخميس.

وأظهرت إحدى اللقطات التي نشرت على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي الشبيه بتويتر، لحظة انهيار الجسر ونجاة عربة صغيرة بثلاث عجلات تحته وفرار سائقها.

وأظهرت مشاهد أخرى سيارات سحقت تحت الجسر ولم تظهر سوى الأجزاء الأمامية منها أو مصابيحها تحت كتلة خراسنية رمادية ضخمة.

وأظهر تحقيق أولي أن انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، بحسب بيان لحكومة مدينة ووشي نشر على موقع ويبو.

وقال البيان إن ثلاث سيارات إحداها كانت مركونة وليس بداخلها أحد سحقت، وثلاثة أشخاص في السيارتين الأخريين قتلوا.

وأضاف البيان أن خمس عربات كانت تمر على الجسر بينها شاحنتين.

وأصيب شخصان آخران بجروح في الحادثة، وفق البيان.