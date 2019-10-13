رئيس وزراء باكستان في إيران للتوسط بين طهران والرياض

اجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد محادثات في إيران في اطار "وساطة" بين طهران والرياض لنزع فتيل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.

وأجرى خان والرئيس الإيراني حسن روحاني محادثات في القصر الرئاسي والتقيا لاحقا المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب الموقع الرسمي للمرشد.

ويتوقع أن يزور خان السعودية الثلاثاء المقبل.

وصرح خان للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع روحاني "سبب هذه الزيارة هو أننا لا نرغب في نزاع بين السعودية وإيران".

واضاف "مهما تطلب الأمر يجب ألا نسمح بحدوث هذا النزاع .. لأن هناك جهة ذات مصلحة تريد أن يحدث ذلك".

وأشار إلى أن هذه مسألة "معقدة" يمكن حلها عن طريق المحادثات، محذرا من أن أي نزاع بين ايران والسعودية "سيتسبب بفقر في العالم".

وترتبط باكستان بعلاقات دبلوماسية وعسكرية قوية مع السعودية حيث يعيش 2,5 مليون باكستاني. وتمثّل إسلام أباد أيضاً المصالح القنصلية لإيران في الولايات المتحدة في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهذه الزيارة هي الثانية لعمران خان هذا العام إلى إيران، التي تتشارك مع باكستان حدوداً تمتدّ آلاف الكيلومترات.

ورغم تأكيده أن زيارته إلى طهران والرياض تأتي بمبادرة باكستانية، قال خان ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب منه كذلك "تسهيل اجراء نوع من أنواع الحوار بين ايران والولايات المتحدة".

وأبلغ خامنئي خان أن إيران "لا دافع لديها لمعاداة" الدول المجاورة، ولكنه حذر "لا شكّ في أنّ من يبادر لإشعال حرب ضدّ إيران سيندم".

وأكد روحاني اثناء محادثاته مع خان الموقف الرسمي لجهة أن على الولايات المتحدة أن تعود الى الاتفاق وأن ترفع العقوبات قبل بدء أي حوار معها.

وصرح "أي بادرة حسن نية ستُقابل بمثلها وبكلمات طيبة".