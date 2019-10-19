سول.. طلاب كوريون يقتحمون منزل السفير الأمريكي لدى البلاد

أقدم نحو 20 طالب كوري جنوبي، الجمعة، على اقتحام منزل السفير الأمريكي لدى سول، قبل أن تعتقلهم السلطات المحلية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء في كوريا الجنوبية، أن الطلاب اقتحموا منزل السفير هاري هاريس، وقاموا بوقفة احتجاجية مفاجئة.

وأضافت أن الطلاب احتجوا على مطالب واشنطن بزيادة حصة سول في تكلفة الدفاع المخصصة للإبقاء على تمركز 28 ألفا و500 جندي أمريكي بالبلاد.

وعقب اعتقال الطلاب، طالبت الحكومة سلطات تنفيذ القانون بتشديد الإجراءات الأمنية حول محل إقامة السفير الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية في بيان "أنه لن يتم التساهل أبدا في أي اقتحام أو ضرر لمقر البعثات الأجنبية"، حسب المصدر نفسه.

وأضافت أنها ستتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المنطقة المحيطة بمقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنع أي تصرف يضر بسلامتها.

وحسب "يونهاب"، جاء ذلك الاحتجاج في الوقت الذي تعتزم فيه سول وواشنطن بدء جولة جديدة من المفاوضات في الأسبوع المقبل لتحديد المبلغ الذي ستدفعه سول العام المقبل مقابل ضمان تمركز القوات الأمريكية بشبه الجزيرة الكورية.