منظمة إيرانية: معدلات الفقر في البلاد بلغت مستويات "مقلقة"

حذر محسن مسعوديان راد، المدير العام لمنظمة الإمام الخميني للإغاثة، من أن تزايد الفقر في البلاد وصل إلى مستويات "مقلقة".

وأوضح مسعوديان راد، في حديثة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الأربعاء، أن الإحصائيات حول ارتفاع أرقام الفقر في البلاد، وصلت إلى مستويات مقلقة.

وأضاف أن بلاده تواجه مشكلات اجتماعية خطيرة جراء ذلك، مثل شيخوخة المجتمع وزيادة الفوارق الطبقية.

وأشار أن عدم تعيين الخبراء في مكافحة الفقر يزيد من المشكلة، فضلاً عن أن تعيين خبراء لم يروا الفقر ليسوا قادرين على المساهمة في حل المشكلة.

ونشر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في مايو/ أيار الماضي، تقريراً جاء فيه أن نسبة الفقر في البلاد تراوح بين 23-40 %، وأن نسبة 16 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وذكر التقرير أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بسبب الاتفاق النووي، تسببت في زيادة البطالة وتكاليف المعيشة في البلاد.