ارتفاع حصيلة ضحايا حريق القطار السريع بباكستان إلى 73 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الحريق الناجم عن انفجار غاز الطهي داخل قطار سريع في إقليم البنجاب، شرقي البلاد إلى 73 قتيلا.

وكان القطار متوجها من كراتشي (جنوب)، إلى مدينة روالبندي الواقعة شمال البلاد.

وكانت آخر حصيلة، أعلنها مسؤولون محليون، في وقت سابق من اليوم وبلغت 65 قتيلا.

وقال وزير السكك الحديدية في باكستان، شيخ راشد أحمد، إن "انفجار غاز الطهي وقع أثناء مرور القطار قرب بلدة لياكوتب في إقليم البنجاب".

كما أشار أن بعض ركاب القطار، لقوا حتفهم نتيجة إلقاء أنفسهم إلى الخارج بسبب الفزع والخوف من الانفجار.

من جهته، أوضح جميل أحمد، نائب مفوض الشرطة في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم البنجاب، إنّ عدد القتلى "يرتفع بشكل مطرد منذ الصباح الباكر"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف أن الحريق اندلع عندما انفجر موقد غاز أثناء إعداد الإفطار على متن القطار.

حريق هائل يلتهم عدة عربات بقطار سريع شرقي باكستان ويودي بحياة 65 شخصاً على الأقلhttps://t.co/KVig3Ucw7a pic.twitter.com/r0GE2dCna9 — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) October 31, 2019

ووفقًا لوزير السكك الحديدية ، فإن الركاب الفقراء غالباً ما يجلبون مواقد الغاز الصغيرة الخاصة بهم على القطارات لطهي وجباتهم ، على الرغم من القواعد على عكس ذلك. غالبًا ما يتم تجاهل لوائح السلامة في القطارات المكتظة.

كما نقل موقع "جيو نيوز" المحلي عن مسؤولين بالسكك الحديدية (لم يسمهم) إنّ أكثر من 200 راكب كانوا على متن عربات القطار الثلاث، بينهم 77 راكبًا على الأقل كانوا على متن إحدى العربات الاقتصادية، بينما كان هناك 78 آخرون في عر