مصرع 65 شخصاً في انفجار غاز على متن قطار سريع بباكستان

لقي 65 شخصاً مصرعهم جراء انفجار غاز الطهي داخل قطار سريع بإقليم البنجاب شرقي باكستان

وكان القطار متوجها من كراتشي (جنوب)، إلى مدينة روالبندي الواقعة شمال البلاد.

وقال وزير السكك الحديدية في باكستان، شيخ راشد أحمد إنّ "انفجار غاز الطهي وقع أثناء مرور القطار قرب بلدة لياكوتب في إقليم البنجاب".

كما أشار أن بعض ركاب القطار، لقوا حتفهم نتيجة إلقاء أنفسهم إلى الخارج بسبب الفزع والخوف من الانفجار.

حريق هائل يلتهم عدة عربات بقطار سريع شرقي باكستان ويودي بحياة 65 شخصاً على الأقلhttps://t.co/KVig3Ucw7a pic.twitter.com/r0GE2dCna9 — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) October 31, 2019

من جهته، أوضح جميل أحمد، نائب مفوض الشرطة في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم البنجاب، إنّ عدد القتلى "يرتفع بشكل مطرد منذ الصباح الباكر".

وأضاف أن الحريق اندلع عندما انفجر موقد غاز أثناء إعداد الإفطار على متن القطار.

ووفقًا لوزير السكك الحديدية، فإن الركاب الفقراء غالباً ما يجلبون مواقد الغاز الصغيرة الخاصة بهم على القطارات لطهي وجباتهم، رغم منع القانون لذلك. غالبًا ما يتم تجاهل لوائح السلامة في القطارات المكتظة.