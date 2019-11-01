الرفيق بوتين.. كيف قيم جهاز الكي جي بي زعيم الكرملين الحالي

نشرت الصحافة الروسية وثيقة صادرة عن جهاز الاستخبارات الروسي السابق "كي. جي. بي." تخص الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين الذي خدم سابقاً في الجهاز، وتصفه بأنّه "حي الضمير ومنضبط".

وجاء في الوثيقة التي كشف النقاب عنها في معرض أقيم في سان بطرسبورغ إنّ "الرفيق بوتين يطوّر مستواه الإيديولوجي والسياسي بصورة مستمرة، وهو يشارك بحيوية في دورات الحزب".

وكتبت استمارة التقييم بين نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، وهي معروضة في معرض لوثائق رفعت السرية عنها يستمر حتى 20 كانون الأول/ديسمبر في معهد الأرشيف الحكومي للوثائق التاريخية والسياسية في سان-بطرسبورغ، وفق ما قال مدير المعهد فلاديمير تارادين.

ووفقاً لهذه الوثيقة، فإنّ الشاب بوتين المنتمي إلى "الشبيبة الشيوعية منذ 1975"، حاز على "تهنئة رؤسائه" في جهاز الاستخبارات بفضل "تنظيمه الجيد لعمله ونتائجه".

ويعود النص المكتوب على آلة كاتبة إلى أرشيف الحزب الشيوعي المحلي. وهو يشير أيضاً إلى النجاحات الرياضية لفلاديمير بوتين الذي فاز عام 1976 ببطولة الجودو في مدينة سان-بطرسبورغ المعروفة بلنينغراد خلال الحقبة السوفياتية.

وولد بوتين الذي يبلغ من العمر حالياً 67 عاماً، في هذه المدينة عام 1952. انضم إلى صفوف "كي جي بي" في نهاية السبعينيات بعد حصوله على شهادة في القانون.

وعمل في المانيا الشرقية حتى تفكك الاتحاد السوفياتي بداية الستعينيات، قبل أن يلتحق ببلدية سان بطرسبورغ ويدير لاحقاً جهاز "اف. اس. بي"، وريث "كي. جي. بي". وقد أعقب ذلك ارتقاءه ووصوله عام 1999 إلى رئاسة الحكومة ثم إلى الرئاسة عام 2000.