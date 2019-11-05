روسيا تنفي وجود أية اتفاقيات سرية مع الولايات المتحدة حول سوريا

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجود أية اتفاقيات سرية حول سوريا، بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو، مع نظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، أن موسكو لم تعقد أي اتفاق مع واشنطن حول الأماكن التي انسحبت منها التنظيمات الإرهابية في سوريا.

واستبعد لافروف إمكانية التوصل حالياً إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، واصفاً الوجود الأمريكي في سوريا بـ "غير الشرعي".

وتابع: "التعامل على المدى البعيد مع بلد يبدي تصرفات متناقضة بخصوص تحسين الوضع في سوريا، وتحقيق وحدة أراضيها، لن يكون بناءً مثمراً."

وأردف: "لا أرى هناك أسباباً تدعو للالتفات إلى اتفاقيات سرية (في سوريا)."

وأكد على أن الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في سوتشي، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتم تطبيقه بشكل واضح.