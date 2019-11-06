عناصر في داعش يهاجمون مخفراً حدودياً في طاجكستان

حاول عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي دخول الأراضي الطاجيكستانية ما أدى إلى اشتباك مع حرس الحدود وقتل جنديين.

وقال المكتب الإعلامي لقوات حرس الحدود الطاجيكي، في بيان له، الأربعاء، إن 20 مسلحاً ملثماً هاجموا مخفر "إيشقوباد" الحدودي مع أوزبكستان، بعد قدومهم من أفغانستان ودخولهم الأراضي الطاجيكية.

وأضاف أن الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 3:23 (بحسب التوقيت المحلي) بعد منتصف الليلة الماضية، نفذه عناصر تنظيم "داعش".

وأشار إلى إلقاء القبض على 5 من منفذي الهجوم، اعترفوا خلال التحقيقات الأولية، بتلقيهم تعليمات في 3 من الشهر الجاري من تنظيم "داعش"، بالتسلل من أفغانستان ودخول ولاية "هاتلان" الطاجيكية سراً.

وكشف البيان عن استمرار التحقيقات حول الحادثة.

كما نص البيان على مصرع جنديين طاجيكيين خلال الهجوم، فيما تم تحييد 15 من منفذي الهجوم، وإلقاء القبض على 5 منهم.

ويقع مخفر "إيشقوباد" الحدودي، على بعد 60 كيلو متر عن العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بالقرب من الحدود مع أوزبكستان.